Dochter van seriemoordenaar die verdacht wordt van moord op 81 (!) vrouwen praat voor het eerst: “Bang dat mijn zoon ook zo zal worden”

Vrienden en familie omschreven hem als een charmante man. De gangmaker op feesten, het middelpunt van de belangstelling. Voor zijn dochter was hij de beste vader ter wereld, voor zijn vrouw de perfecte echtgenoot. Maar eigenlijk was hij een van de ergste seriemoordenaars ooit. De Russische Mikhail Popkov (53) heeft de gruwelijke moorden op 22 vrouwen op zijn geweten. Nu hij terechtstaat voor nog eens 59 nieuwe feiten, reageert zijn dochter Ekarterina (30) voor het eerst.

“Het ene moment ben ik een gewoon persoon. Het andere moment vermoord ik mensen.” Dat zei Mikhail Popkov zelf enkele jaren geleden over zijn dubbele identiteit tegen de onderzoekers.

Overdag gedroeg hij zich voorbeeldig. Maar na zijn uren als politieagent, sloeg hij aan het moorden. Naar eigen zeggen begon hij daarmee nadat hij de affaire van zijn vrouw had ontdekt. “Plots kreeg ik het gevoel dat ik een vrouw wou vermoorden”, zei hij daarover.

“Schoonmaker”

Na één moord ontwikkelde hij een soort routine. Na zijn diensturen ging hij in politie-uniform naar restaurants en nachtclubs. Daar sprak hij dronken vrouwen aan, die hij een “veilige” rit naar huis aanbood. Op een afgelegen plaats verkrachtte en vermoordde hij hen. Op een gruwelijke manier. Meerdere slachtoffers waren onthoofd, bij anderen was het hart uitgesneden. Hij kreeg de bijnaam De Weerwolf.

Popkov slaagde erin 18 jaar lang soortgelijke feiten te plegen, tussen 1992 en 2010. Hij noemde zichzelf een “schoonmaker” die zijn stad wilde zuiveren van prostituees. Nochtans waren de meeste van zijn slachtoffers geen sekswerkers, maar vrouwen met gezinnen.

DNA-onderzoek

Pas in 2012 kon Mikhail Popkov gevat worden, toen onderzoekers de dossiers opnieuw openden en een DNA-onderzoek uitvoerden bij 3.500 politiemensen die met een auto reden van het type waarvan sporen waren gevonden op de plaats van de moorden. Uiteindelijk kwamen ze Popkov op het spoor nadat zijn DNA gelinkt kon worden aan dat op de lichamen van enkele slachtoffers.

De voormalige politieagent bekende en leidde de speurders later naar de plaatsen waar de moorden hadden plaatsgevonden. Hij toonde hen zelfs waar de lichamen begraven waren.

In 2015 werd de 53-jarige seriemoordenaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moorden op 22 vrouwen. Toen hem in de rechtbank werd gevraagd hoeveel vrouwen hij in totaal verkracht had, haalde hij zijn schouders op. “Geen idee. Ik houd dat niet bij”, klonk het.

Ergste seriemoordenaar

Maar in april vorig jaar kwamen daar nog eens 59 nieuwe aanklachten bij. Allemaal voor moorden die tussen 2000 en 2010 plaatsgevonden hebben. Voor die moorden, die hij zelf bekende, staat Popkov nu voor de rechter. “Hij zegt heel duidelijk wat hij gedaan heeft en wanneer. Wij zoeken er de bewijzen voor.”

Als hij veroordeeld wordt voor alle 81 moorden, is hij de ergste seriemoordenaar uit de moderne geschiedenis van Rusland. Een verschrikkelijke last voor zijn dochter Ekarterina (30) om te dragen. Zij is inmiddels verhuisd en getrouwd. Enkel haar echtgenoot weet wie haar vader is.

“Bang voor mijn zoon”

Ondanks zijn gedetailleerde bekentenissen, vindt ze het nog steeds moeilijk om te geloven dat haar vader een seriemoordenaar is. Zij hoopt hem ooit nog terug te zien en de waarheid te kennen. “Ik wil in zijn ogen kijken en zien dat hij écht een moordenaar is”, zegt ze.

Ekarterina is inmiddels ook zwanger. En ze ziet de toekomst niet al te rooskleurig in. Volgens haar vrienden is ze momenteel psychiatrisch advies aan het inwinnen. Zij vraagt zich af of haar ongeboren zoon de “maniakale neigingen van zijn grootvader” kan erven.