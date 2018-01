Koetshuis aan kasteel volledig uitgebrand: bewoonster moet tijdelijk op zoek naar onderdak

Oosterzele - Op kasteeldomein Smissenbroek aan de Keiberg in het Oost-Vlaamse Oosterzele is maandag omstreeks 10 uur brand uitgebroken. Een van de koetshuizen brandde volledig uit. De bewoonster bleef ongedeerd, maar kan niet meteen terug naar haar woning.

De brand ontstond in een van de lange zijgebouwen van het 18de-eeuwse kasteel, op het einde van de toegangsdreef, net voor het hoofdgebouw. Het koetshuis wordt bewoond en het vuur ontstond vermoedelijk centraal in de woonplaats. De bewoonster was op het moment van de brand niet thuis, maar werd verwittigd door haar buurman. Toen ze terug thuis kwam, stond het huis al in lichterlaaie.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse en aan de ingang van de toegangsdreef werden alle nieuwsgierigen tegengehouden door de politie.

De aanpalende orangerie liep geen schade op. Aan het kasteel zelf is er evenmin schade.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel is, maar de juiste oorzaak is nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Voor het slachtoffer is er opvang voorzien.