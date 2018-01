De KKK-leider die per ongeluk de basis legde voor zwarte burgerrechten

41 jaar bleef hij op vrije voeten, ­ondanks drie brutale, racistische moorden op zijn geweten. Tot hij in 2005 alsnog voor de rest van zijn leven achter de ­tralies vloog. Edgar Ray Killen, boegbeeld van de Ku Klux Klan, is op zijn 92ste overleden in de gevangenis van Mississippi. De lynchpartij die hij in 1964 op poten zette, behoort sinds de Hollywood-verfilming ‘Mississippi Burning’ tot het collectieve geheugen. Maar Killen zal vooral herinnerd worden als de KKK-leider die – tegen eigen wil en dank – het pad effende voor de gelijkheidswet in de VS.