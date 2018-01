Bijna honderd mensen schuldig bevonden aan vermoorden van “heksen”

Een rechtbank in Papoea-Nieuw-Guinea heeft in een massaproces 97 mensen schuldig aan moord bevonden in verband met het lynchen van veronderstelde heksen in 2014, zo hebben plaatselijke media maandag gemeld.

Volgens de krant The National vond het proces vrijdag plaats en was het één van de grootste sinds jaren. Alle 97 beschuldigden zijn schuldig bevonden aan het vermoorden van zeven mensen. Zij hadden in april “onschuldig” gepleit. De strafbepaling vindt later plaats.

Volgens het Openbaar Ministerie maakten de 97 deel uit van een groep van 189 mannen, onder wie 69 jongeren. Tribaal geschilderd trokken zij naar het dorp Sakiko om daar “heksen” op te sporen en te doden.

Op weg naar het dorp is een voorbijganger gedood, zei rechter David Cannings.

Eenmaal aangekomen vielen zij het dorp aan en brachten zij brutaal zes inwoners om met pijl en boog, machetes en bijlen. Onder de dodelijke slachtoffers waren er een jongen van drie en een van vijf jaar.

Het land heeft de laatste jaren een golf van gewelddaden gekend die met hekserij in verband staan. Bijgeloof is immers nog steeds bestanddeel van vele tribale culturen.