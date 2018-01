Onbekend bij het grote publiek maar de “adviseur” die de megatransfer van Coutinho regelde, sloeg nog al toe

De toptransfer van deze winter is ongetwijfeld die van Philippe Coutinho van Liverpool naar FC Barcelona. De Blaugrana betaalden 160 miljoen euro (120 + 40 miljoen bonussen) voor de Braziliaanse spelmaker. Spin in het web van de transfer was ene Kia Joorabchian. Een “voetbaladviseur” die in het verleden andere bekende Zuid-Amerikaanse spelers van club deed wisselen.

Kia Joorabchian werd geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran maar woont al lang in Londen. Hij staat bekend als een Arsenal-supporter en leek op een bepaald moment zelfs te gaan investeren in de Gunners. Zo ver kwam het uiteindelijk niet en dus concentreert de 46-jarige Joorabchian zich volledig op zijn job als “adviseur”, zoals bij de transfer van Coutinho naar Barça.

En dat is al lang zijn eerste grote deal niet meer. Alles begon voor hem in 2004, toen hij Media Sports Investments oprichtte en een partnerschap sloot met de Braziliaanse club Corinthians. Zijn eerste grote vis was een talentvol woelwater uit Argentinië, sindsdien werkt hij samen met de grootste clubs ter wereld. Van Chelsea en PSG tot Inter en Benfica. Mede dankzij “supermanager” Pini Zahavi.

Foto: EPA

Carlos Tévez

De transfer die Joorabchian op de kaart zette, was die van Carlos Tévez van Corinthians naar West Ham. Hij had hem begin 2005 van Boca Juniors naar de Braziliaanse topclub gehaald voor 15 miljoen. Toen niet zo vaak gezien in Zuid-Amerika. In de zomer van 2006 trok Tévez naar Engeland, samen met Javier Mascherano. Er werden veel vragen gesteld bij de betrokkenheid van Joorabchian, die met het idee speelde om de Hammers te kopen. De zakenman zou de macht gekregen hebben om beide spelers te laten verkopen als hij dat wilde. Tévez redde West Ham in zijn eerste seizoen van de degradatie, maar de club moest wel een boete betalen voor het onderhandelen met “een derde partij” tijdens zijn transfer. Tévez speelde nadien voor andere Man United, Man City (transfer van 29 miljoen) en Juventus.

Foto: AFP

Robinho

Joorabchian had volgens de geruchten een uitstekende relatie opgebouwd met Manchester City en bepaalde, aldus de Britse pers, mee het transferbeleid van de Citizens. Het was dan ook geen grote verrassing dat City in 2009 Robinho wegplukte bij Real Madrid voor 43 miljoen, toen een clubrecord en een transfer die plaatsvond op de dag dat de huidige eigenaars uit Abu Dhabi de club overnamen. Zes maanden later zou Joorabchian aanwezig zijn geweest bij de onderhandelingen over de uiteindelijk mislukte transfer van 100 miljoen van Kaka van Milan naar City. Robinho verging het sindsdien minder goed zonder zijn Britse adviseur. De Braziliaan kwam via Santos, Milan, China en Mineiro uiteindelijk op de lijst met vrije spelers terecht in 2018.

Foto: AP

Ramires

Tussen 2012 en 2015 won Chelsea vrijwel alle grote prijzen die er op clubniveau te winnen zijn. De Champions League en FA Cup in 2012, de Europa League in 2013, en de Premier League en League Cup in 2015. Een van de spelers die toen onder de radar bleef was Ramires. De Braziliaanse middenvelder was in 2010 voor 22 miljoen overgekomen van Benfica, maar de Portugese club ontving slechts de helft van die som. De andere helft ging naar de man die de economische rechten van Ramires in handen had. Jawel, Joorabchian. Ramires verhuisde in 2016 naar China maar staat nu in de belangstelling van Inter, een club waar Joorabchian goede banden heeft met het management.

Foto: Photo News

David Luiz

Op dit moment is Virgil van Dijk de duurste verdediger ter wereld maar ooit was dat David Luiz, mede dankzij Joorabchian. De Brit had de Braziliaan met de wilde krullen al eens naar Chelsea gebracht in de winter van 2011. De Blues betaalden toen 25 miljoen aan Benfica. Luiz maakte daarna de sprong richting het oprukkende PSG, dat hem met een transfersom van 49,5 miljoen dus een tijdje de duurste verdediger ooit maakte. Joorabchian bracht Luiz in 2016 terug naar Stamford Bridge voor 35 miljoen. “Hij forceerde zelf zijn terugkeer”, zei de adviseur toen. Luiz zit momenteel op een zijspoor bij Chelsea en kan deze winter mogelijk nog van club veranderen.

Foto: Photo News

Marquinhos

AS Roma had in de zomer van 2012 een ruwe diamant in huis gehaald in de persoon van Marquinhos. De Romeinen hadden de beloftevolle centrale verdediger eerst gehuurd van Corinthians en amper zes maanden later gekocht voor minder dan 6 miljoen. Nog eens zes maanden later, in de zomer van 2013, zorgde Joorabchian voor een toptransfer voor zijn cliënt. PSG legde 31 miljoen op tafel voor de toen amper 19-jarige Braziliaan. Vandaag speelt Marquinhos nog steeds voor de Franse topclub en is hij er zelfs af en toe kapitein. Hij is dan ook een van de betere verdedigers ter wereld.

Foto: AFP

Willian

Herinner u de “hoogdagen” van Anzji Machatsjkala, de Russische club die even een bom geld gevonden had en enkele zware transfers deed. Eentje daarvan was Willian. De Russen betaalden in 2013 liefst 35 miljoen voor de Braziliaan aan Shakhtar Donetsk, maar lang bleef die niet. Willian pakte zes maanden later zijn boeltje in Rusland en trok voor 35,5 miljoen naar Chelsea, één van de favoriete clubs van zijn adviseur Joorabchian. Willian kreeg als bij wonder snel een werkvergunning, ook al had hij toen nog maar enkele caps op zijn cv staan. Vandaag is Willian nog steeds een Blue.

Foto: EPA

Joao Mario

Hij had amper 65 wedstrijd gespeeld voor zijn jeugdclub Sporting Lissabon, maar Joorabchian overtuigde Internazionale om in de zomer van 2016 (na een succesvol Europees kampioenschap met Portugal) liefst 40 miljoen te betalen voor Joao Mario. Anderhalf jaar later gaat het niet zo goed met de middenvelder. Mario zit meer op de bank dan hem lief is bij de Nerazzurri maar teams als Man United en PSG zijn geïnteresseerd in zijn diensten. Joorabchian kan aan het werk...

Foto: EPA

Oscar

Terug naar Chelsea met een van de spelers die Joorabchian al het meeste opbracht: Oscar. In 2010 maakte de Braziliaan de overstap van Sao Paulo naar Internacional voor 6 miljoen. Twee jaar later haalde Chelsea de aanvaller in huis door 32 miljoen op tafel te leggen. Oscar won onder andere de Europa League en twee titels met de Blues maar in de winter van 2017 haalde hij alle krantenkoppen met een transfer van 60 miljoen naar China en een dik contract. Een fikse winst voor Chelsea en een totale transfersom intussen van 98 miljoen voor de cliënt van Joorabchian.

Foto: AFP

Tiemoué Bakayoko

Jawel, alweer een transfer van Chelsea en deze keer geen Zuid-Amerikaan. Vorig seizoen speelde AS Monaco de pannen van het dak met een wel erg jong team. De Monegasken wonnen verrassend de Ligue 1 en haalden de halve finales van de Champions League. Tiemoué Bakayoko vormde de steunpilaar op het middenveld en trok snel de aandacht van een heleboel topclubs. Chelsea won uiteindelijk het pleit met een bod van 40 miljoen voor de 23-jarige Fransman, die het niet altijd onder de markt heeft in zijn eerste seizoen in Engeland.