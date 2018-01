Dury begint aan de grootste uitdaging uit zijn carrière bij Essevee:“Met Leye erbij stonden we nu geen veertiende”

Vijf minuten en 34 seconden. Zo lang duurde het antwoord van Francky Dury op onze eerste vraag. Om maar te zeggen: er valt veel te vertellen over de eerste seizoenshelft van Zulte Waregem. Vier punten haalde Essevee in de laatste dertien matchen. Dramatisch voor een club die sinds kort tot de Grote Zes behoort. Hoe komt dat toch? Komt de fusieclub er weer bovenop? Of is de succesformule van de voorbije jaren definitief uitgedoofd? Dury geeft zelf de antwoorden. guillaume maebe