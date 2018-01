Man gooide hondenpoep naar agenten: dit is zijn straf

Kortrijk - Een Kortrijkse veertiger die vanaf de eerste verdieping van zijn woning hondenpoep gooide naar twee agenten, krijgt een werkstraf van 45 uur. De man kreeg maandag voor de feiten ook een boete van 208 euro van de strafrechter.

Inspecteurs van de politiezone Vlas trokken in juni vorig jaar naar de woning van P.B. (40). Zijn vriendin was zoek en ze dachten dat de vrouw zich daar zou bevinden. De man deed de deur open, maar gooide ze snel weer dicht. Vanaf de eerste verdieping schold hij de inspecteurs uit voor “klootzakken” en “strontflikken”. Ze kregen vervolgens vanuit het raam hondenpoep naar hun hoofd geslingerd.

P.B. beweert dat hij niet naar de agenten gemikt had, maar gewoon gooide. Zijn hond had in de woning zijn behoefte gedaan, op een warme dag. De veertiger kwam thuis en had net die onaangename vaststelling gedaan toen de agenten aanbelden.

“Zijn vriendin was niet bij hem. Hij was over zijn toeren. De agenten komen geregeld bij hem langs”, schetste de verdediging de context. De openbare aanklager vorderde een maand cel en 800 euro boete. De man vroeg een werkstraf en kreeg die ook.