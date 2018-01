Vrachtwagen in brand op E411: vlammen onder controle

Op de E411 Brussel-Namen-Luxemburg is maandagnamiddag ter hoogte van Tellin een vrachtwagen in brand geschoten, meldt de federale politie. Uit veiligheidsoverwegingen was het traject een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Rond 19 uur ging de snelweg richting Brussel opnieuw open. De brand is onder controle. De vrachtwagen vervoerde gevaarlijke producten.