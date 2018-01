Transfergekte bij Arsenal: Sanchez op weg naar grote rivaal, maar de aanval van de Gunners gaat er niet onder lijden

Arsenal-winger Alexis Sanchez werd dit weekend uit de selectie gehouden in de wedstrijd tegen Bournemouth. Hij lijkt op weg naar Manchester United, dat zo de strijd zou winnen van stadsgenoot Manchester City, waaraan de 29-jarige Chileen aanvankelijk gelinkt werd. United zou een hogere transfersom willen neertellen en een eigen speler in de deal betrekken. Er was al eerder sprake om Henrikh Mkhitaryan bovenop de transfersom aan te bieden, nu zou het gaan om Anthony Martial. Arsenal wil ook het Braziliaanse talent Malcom van Bordeaux aantrekken om het vertrek van Sanchez op te vangen. Ook Aubameyang zou een akkoord hebben met Arsenal.

Alexis Sanchez is al het hele seizoen ontevreden bij zijn club en wilde al deze zomer vertrekken. Toen was vooral Manchester City geïnteresseerd, maar bleef een transfer uit. Hij zit samen met ploegmaat Mesut Özil ook in zijn laatste contractjaar. Sanchez weigerde tot nu toe zijn contract te verlengen. Ze hopen toch nog 40 miljoen euro op te strijken voor hun Chileens goudhaantje.

Arsenal-coach Arsène Wenger verklaarde gisteren dat Alexis Sanchez binnen de 48 uur kan vertrekken bij Arsenal. Manchester United ligt momenteel in pole-position en lijkt andere geïnteresseerde clubs als Manchester City en Liverpool af te troeven, dat schrijft de krant de Engelse krant Evening Standard. United is bereid om de gevraagde 40 miljoen te betalen en wil nog extra gewicht in de weegschaal smijten door Anthony Martial aan de deal toe te voegen. Wenger wil Sanchez meteen vervangen en zou zijn zinnen hebben gezet op de Franse spits. Eerst zou United Mkhitaryan als pasmunt gebruiken, maar Arsenal lijkt nu Anthony Martial te verkiezen.

Malcom

Bordeaux-speler Malcom kan naar Arsenal. Foto: AFP

Het vertrek van Sanchez zou stevig kwaliteitsverlies betekenen voor Arsenal. Manager Wenger wil naast Anthony Martial ook de 20-jarige Braziliaanse aanvaller Malcom aantrekken, een toptalent van het Franse Girondins de Bordeaux. Hij tekende dit seizoen al voor zeven goals en vijf assists. Arsenal zou dicht bij een overeenkomst staan en betaalt volgens Goal.com een transfersom van zo’n 50 miljoen euro.

Aubameyang

Ondertussen raakte ook bekend dat Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang een persoonlijk akkoord zou hebben met Arsenal, dat meldt de Duitse journalist Lee Price, een gerenommeerd Bundesliga-expert. De Gabonese 28-jarige sterspeler van Dortmund is ook al een tijdje ontevreden, zo blijkt duidelijk uit zijn gedrag van de laatste maanden. Dat wordt maar matig geapprecieerd door zijn club. Zo komt hij regelmatig te laat aan op training en dit weekend werd hij uit de selectie gelaten voor de match tegen Wolfsburg, omdat hij een teambriefing miste.

Hij werd dit seizoen al meerdere keren disciplinair geschorst door zijn club wegens zijn wangedrag. Desondanks blijft hij wel gewoon zijn job doen, namelijk scoren. Dit seizoen trof hij toch al weer 13 keer raak in de Bundesliga. Mocht Dortmund hem laten vertrekken, lijkt Arsenal de grote kanshebber. Hij zou dan de grootverdiener kunnen worden bij de Noord-Londense club.