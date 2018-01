Bracke ontkent dat hij akkoord ging met regeling Ghelamco-skybox, OCMW-voorzitter vindt kritiek onterecht: “So what”

Gent - Gents schepen en OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) heeft maandag gereageerd op de heisa rond het gebruik van de skybox in de Gentse Ghelamco-arena. “Er is één keer door het ziekenhuis Jan Palfijn van de skybox gebruikgemaakt, op 9 november 2014”, zegt Coddens. Dat gebeurde volgens de schepen op vraag van het ziekenhuis, waarvan Coddens voorzitter is. “Het geeft de indruk dat ik daar een feestje organiseer en dan de kosten doorschuif. Dat klopt niet. Het ging om een professioneel overleg tussen vier Gentse ziekenhuizen in een informele omgeving. So what?”

OVERZICHT (+). Gent, waar het schandaal de voorbije jaren nooit ver weg was

“Het gaat om één factuur van 1.219,45 euro, that’s it”, aldus Coddens. “Er is met twaalf mensen in de skybox vergaderd, gegeten en dan naar een voetbalwedstrijd gekeken.”

Coddens betreurt de berichten rond het gebruik van de skybox, die door de organiserende instantie wordt betaald. In dit geval was dat het ziekenhuis Jan Palfijn. “Het gaat om vier voorzitters, vier directeurs en vier hoofdartsen. Die gaan in strategisch overleg”, aldus Coddens. Het overleg moet volgens de schepen samenwerking rond bijvoorbeeld MUG-diensten verbeteren.

Coddens belooft volledige transparantie rond de skybox, “een faciliteit die ter beschikking wordt gesteld onder een systeem van erfpacht tussen stad Gent en CVBA Arteveldestadion.” In totaal werd de skybox drie keer onder zijn naam gebruikt: één keer als voorzitter van het ziekenhuis Jan Palfijn en twee keer als voorzitter van het Gentse OCMW, voor een bedrag van 1.525 euro voor 15 personen en 1.414 euro voor 13 personen. “Het ging om een interne aangelegenheid. Er werden dus geen vrienden of externe partners uitgenodigd”, stelt Coddens. “Bedoeling was om mensen samen te brengen. Er is geen misbruik gemaakt van middelen en het gaat zeker niet om excessen.”

Bracke ontkent dat hij akkoord ging met regeling rond skybox

Gents N-VA-kopstuk Siegfried Bracke ontkent dat hij akkoord ging met de regeling rond de skybox in de Gentse Ghelamco Arena. Schepen Christophe Peeters (Open VLD) had maandagochtend uitgehaald naar Bracke, die zondag ontslag nam uit de raad van bestuur van de CVBA Arteveldestadion nadat commotie ontstond rond het voetbalstadion. Ook drongen er zich vragen op rond bepaalde uitgaven van Gentse schepenen in de skybox van het stadion. Peeters stelt dat de regeling rond het gebruik van de skybox en verbonden uitgaven door de gemeenteraad unaniem zijn goedgekeurd, dus ook door Bracke. Maar die betwist dat.

“Ik heb goed geluisterd en vraag hem enkel transparantie. Dat wil zeggen dat hij het document moet bovenhalen waarin al die regelingen voor de verschillende schepenen zijn omschreven”, aldus Bracke. “In welk document, goedgekeurd door de gemeenteraad - of de raad van Bestuur van de CVBA Arteveldestadion - staat dat?”, vraagt Bracke zich af.

“Indien ik samen met al mijn collega’s in de gemeenteraad over het bewuste document heen heb gekeken - wat ik absoluut niet geloof - is het dan opgelost?” Bracke gaat volgende week maandag op de gemeenteraad meer uitleg vragen rond de Ghelamco-kwestie en het gebruik van de skybox.

De heisa rond het Ghelamco-stadion barstte vorige week los nadat passages uit het boek ‘De illegale Ghelamco Arena’ van auteur Ignace Vandewalle in de pers verschenen. Het boek wordt later deze week voorgesteld. Het Gentse stadsbestuur ontkent alle aantijgingen uit het boek, dat naast de financiering van de skybox ook vragen stelt bij de openbare aanbestedingsprocedure van het stadion. Vrijdag zou het stadsbestuur bewijsstukken leveren die de kritiek moeten weerleggen.