Zo “makkelijk” was het om blinde paniek te veroorzaken: hoe na één verkeerde klik iedereen dacht dat er een raket op hen afkwam

Zijn werkdag begon zaterdagochtend om 8 uur. Om 8.07 uur was het blinde paniek in de straten van Hawaï. Door de verkeerde keuze (uit een totaal van twee) te maken bij een ‘drop down menu’ op zijn computer liet een werknemer van het Hawaii Emergency Management Agency (HEMA) “per ongeluk” aan de bevolking weten dat er een ballistische raket op hen afkwam. Gelukkig bleek snel dat het om een vals alarm ging.

De beelden gingen afgelopen weekend de wereld rond. Duizenden Hawaïanen zochten paniekerig naar een schuilplaats. Sommigen waren zo wanhopig dat ze het riool indoken in de hoop dat ze veilig zouden zijn. Je zou voor minder, als je net een berichtje hebt gekregen waarin gewaarschuwd wordt voor een ballistische raket die onderweg is naar je woonplaats. “DIT IS GEEN TEST”, stond nog in kapitalen in hetzelfde berichtje.

Een medewerker van het Hawaii Emergency Management Agency (HEMA) was kort daarvoor aan zijn werkdag begonnen. Een van zijn eerste taakjes die dag was om een intern berichtje te sturen om te testen of het waarschuwingssysteem wel nog werkte. Iets waar het agentschap sinds november mee begonnen was, ongeveer op hetzelfde moment dat de Amerikaanse staat door de Noord-Koreaanse dreiging opnieuw de alarmsirenes voor een nucleaire aanval invoerde.

Twee keuzes

Hij startte zijn pc op, opende zijn werkomgeving en klikte het ‘drop down menu’ aan. Daar kreeg hij twee opties: ‘Test Missile Alert’ en ‘Missile Alert’. De man klikte zonder het zelf te beseffen de verkeerde optie aan en verstuurde het bericht dus niet intern, maar naar duizenden bewoners van de Amerikaanse staat. Die wisten niet wat hen overkwam toen ze om 8.07 uur op hun gsm keken.

De lokale zenders pikten het nieuws meteen op en waarschuwden nog meer bewoners. “Als je binnen bent, blijf dan binnen. Als je buiten bent, zoek dan onmiddellijk een schuilplaats op”, stond te lezen op het scherm terwijl nieuwsankers gretig op zoek gingen naar meer informatie. "Blijf uit de buurt van ramen en deuren. Als je aan het rijden bent, zet je dan veilig op de kant van de weg en zoek bescherming op in een gebouw of leg je op de grond.”

Duizenden mensen gaven gehoor aan de oproep. In de gedachte dat ze nog amper minuten te leven hadden, belden velen nog naar een geliefde om afscheid te nemen.

Maar de raket, die kwam niet. Er was helemaal geen raket.

Foto: AP

38 minuten massahysterie

38 minuten nadat het berichtje verstuurd was, werd duidelijk dat het om vals alarm ging. Dat de massahysterie te wijten was aan een menselijke fout. David Ige, gouverneur van Hawaï, excuseerde zich voor de “pijn en verwarring” die het foutieve berichtje veroorzaakt had. “Het gaat om een foutje tijdens een standaardprocedure”, verklaarde hij. “Een medewerker heeft op een verkeerde knop geduwd.”

Twee dagen later blijkt inderdaad dat een menselijke fout aan de basis ligt, maar dat ook de Hawaïaanse regering zelf schuld treft. “De overheid heeft niet voldoende beschermingen voorzien in het systeem”, luidt het bij Ajit Pai, voorzitter van de Federal Communications Commission. “Daardoor was het te makkelijk om zo’n fout te maken. We zullen er nu op toezien dat het systeem veiliger en efficiënter wordt.”