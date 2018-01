Fellaini al in WK-modus: gespot tijdens date met Russische schone

Marouane Fellaini laat niets aan het toeval over. Om zich volledig in te leven in de cultuur van WK-gastheer Rusland werd de Belgische middenvelder gespot tijdens een romantische date met Victoria Bonya, een Russische schone.

Russische media speculeren al enkele maanden over het feit of Fellaini en Bonya een koppel vormen. Beiden zijn alleszins op de markt. De 38-jarige Bonya heeft wel een dochter van zes uit haar huwelijk met de Britse miljardairszoon Alex Smurfit. De Siberische staat in Rusland bekend als TV-presentatrice, actrice en model en sierde de covers van de Russische editie van blootbladen als Playboy en Penthouse.

Bonya haalde vorig jaar nog het nieuws toen ze op de luchthaven van Los Angeles werd aangehouden als vermoedelijke spionne maar dat bleek te berusten op een misverstand. De Russische scoort ook op de sociale media. Op instagram heeft ze intussen meer dan vijf miljoen volgers verzameld.

De bewuste date!

Wanneer en waar het bewuste beeld met Fellaini is geschoten, is niet helemaal duidelijk. Bonya woont alvast in Monaco, Fellaini voetbalt tot nader order nog steeds voor Manchester United. In de partij vanavon tegen Stoke City begon hij alvast als bankzitter na enkele weken geblesseerd te hebben toegekeken.