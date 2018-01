Nederland krijgt er mogelijk een prins bij (en hij is al 21 jaar)

Nederland krijgt er binnenkort wellicht een nieuwe prins bij. Hij heet Hugo en is al (bijna) 21. De jongen is de buitenechtelijke zoon van prins Carlos, neef van koning Willem-Alexander. Via de rechter eist hij de familienaam en daarmee de adellijke titels van zijn vader op. “Daarom zeg ik altijd: Prinsen, heb altijd condooms bij je. Dan kun je dit soort dingen voorkomen.”