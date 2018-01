Zo wapent de horeca zich tegen een maand zonder alcohol. “Als je geen bier of wijn wilt, is het antwoord nog te vaak: Water”

Nadat cafés en restaurants vorig jaar een omzetdaling van tien tot vijftien procent kenden door Tournée Minérale en het volgens Horeca Vlaanderen “een aanval was op de horeca”, zien ze het nu als een “opportuniteit”. Ze verdelen onder hun leden een brochure met alcoholvrije drankjes. “Willen of niet, de maand komt er”, klinkt het. “Maar wanneer je geen bier of wijn wilt, is het antwoord nog te vaak: Water.”