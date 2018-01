Mignolet reageert: “De situatie is duidelijker geworden, ik moet aan mijn toekomst denken”

Blijft Simon Mignolet (eerste) doelman van Liverpool? Nadat de Rode Duivel afgelopen weekend op de bank verzeilde in de topper tegen Manchester City lijkt de Limburger zijn plaats als eerste doelman kwijt te zijn. Hij gaf zelf tekst en uitleg.

Sporza meldde eerder vandaag dat Mignolet zijn verwijzing naar de bank te danken zou hebben aan een ruzie met zijn coach, de Duitser Jurgen Klopp. “Daar is niks van aan”, reageert Mignolet. “Wat wel klopt is dat ik na de wedstrijd tegen Burnley een gesprek heb gehad met de coach, onder meer over zijn doorlopend roteren. Ik vond en vind dat geen gezonde situatie voor een doelman. Mijn plaats op de bank tegen City bevestigden zijn woorden. Ik word daar niet blij van maar harde woorden zijn er zeker niet gevallen.”

Foto: Photo News

Is Karius nu eerste doelman in de hiërarchie? Mignolet: “Zo heeft Klopp me het verteld. Ik ben daar niet tevreden mee maar een beslissing van de trainer moet je respecteren. Na alles wat er dit seizoen al is gebeurd, weet ik waar ik aan toe ben en is de situatie duidelijker geworden.”

Hamvraag: waar ligt de directe toekomst van Mignolet. Hij wil straks absoluut mee naar het WK en dan is het niet prettig om op de bank te zitten. “Ik heb al eerder in zulke situaties gezeten en ben er altijd sterker uitgekomen”, aldus Mignolet. “Ik moet dus kalm blijven. Tegelijk moet ik aan mijn toekomst denken. Ik word dertig jaar en het WK komt eraan. Deze situatie mag niet te lang aanslepen, dat is duidelijk. Maar meer kan ik er ook niet over kwijt.”

Foto: REUTERS

De steun van de bondscoach heeft hij. “Mijnheer Martinez was toevallig op de wedstrijd tegen City en heeft me meteen na de wedstrijd een bericht gestuurd. Zoiets apprecieer ik ten zeerste. Hij heeft veel vertrouwen in mij en in de laatste oefenmatch tegen Japan heb ik een goede beurt gemaakt. Toch is het duidelijk dat ik in clubverband zoveel mogelijk wil spelen.”