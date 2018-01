Explosie in Antwerpen: twee dodelijke slachtoffers van onder puin gehaald

Antwerpen - Er zijn dinsdagochtend twee personen van onder het puin gehaald van een van de gebouwen op de Antwerpse Paardenmarkt die maandagavond instortten na een ontploffing. Beide personen zijn overleden, meldt de Antwerpse politie. 14 mensen waren maandagavond al overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

De brandweer werd maandag omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een hevige explosie aan de Paardenmarkt. Enkele gebouwen, waaronder het pand waar het Italiaanse restaurant Primavera is gevestigd, hebben zware schade opgelopen. Drie gebouwen zijn volledig verwoest. Zes gebouwen zijn onbewoonbaar verklaard.

Twee doden

Bij de explosie en instorting kwamen twee mensen om het leven. De twee dodelijke slachtoffers werden dinsdagochtend van onder het puin gehaald. Over hun identiteit is nog niks bekend, behalve dat het om twee mannen gaat. Het is dan ook nog niet zeker of het om de twee personen gaat die vermist waren. De zoektocht wordt intussen dus voorlopig nog verder gezet. “We kunnen niet met honderd procent zekerheid zeggen of er nog mensen aanwezig zijn onder het puin of niet.” Dat zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns aan VTM NIEUWS.

De wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn op weg naar de Paardenmarkt.

Veertien andere mensen werden maandagavond al overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf van hen zouden er ernstig aan toe zijn, één persoon is in kritieke toestand. Acht anderen werden lichtgewond.

Veertien andere mensen werden maandagavond al overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf van hen zouden er ernstig aan toe zijn, één persoon is in kritieke toestand. Acht anderen werden lichtgewond.

Verschillende mensen zaten vast onder de brokstukken. Vier van hen werden kort na de ontploffing al van onder het puin gehaald. Kort voor middernacht kon de politie nog een man, een vrouw en een kind levend vanonder de brokstukken bevrijden.

Ook één politie-inspecteur raakte gewond. Hij is drie dagen arbeidsongeschikt.

“Prioriteit voor reddingswerkzaamheden”

De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. De Antwerpse politie meldt via Twitter dat het niet om een terroristische daad gaat. Het Antwerpse parket is alleszins ingelicht over de explosie, maar heeft de oorzaak nog niet kunnen laten onderzoeken. “We geven prioriteit aan de reddingswerkzaamheden, maar sowieso is de situatie nog te gevaarlijk”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. “Pas wanneer het puin voldoende stabiel is, zullen onder meer een branddeskundige en het labo vaststellingen kunnen doen. Momenteel houden we nog verschillende pistes open.”

De Antwerpse brandweer bevestigt dat er mensen van het parket aanwezig zijn om erop toe te zien dat alles procedureel correct verloopt, maar dat de vaststellingen pas later kunnen gebeuren.

Volgens een van de mensen die als eerste van onder het ingestorte gebouw kon kruipen, hing er sinds maandagochtend een gasgeur in het gebouw.

De politie kan nog geen uitspraken doen over of het die gasgeur al dan niet mee aan de basis ligt van de ontploffing.

Paardenmarkt afgesloten

De Paardenmarkt werd maandagavond volledig afgesloten en blijft ook dinsdag afgesloten voor al het verkeer. Enkel wie in een woning binnen de perimeter woont, zal onder begeleiding doorgang krijgen. “Wie met de wagen vanuit de binnenstad staduitwaarts wil, rijdt via het Hessenplein naar de Ankerrui om zo de Italiëlei in te draaien”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Wie de andere richting uit wil, moet in noordelijke richting de leien afrijden en keren om via de Ankerrui naar het Hessenplein te rijden. Studenten die de in naar de universiteit willen, proberen we te begeleiden om op hun bestemming te geraken.”

“Enorme knal”

Dat het een bijzonder zware ontploffing was, blijkt uit de verhalen van getuigen. “De knal was zo groot dat mijn raam openklapte”, zegt een student van de Zeevaartschool Eduard, die in zijn kot in de Rodestraat aanwezig was. “Het was een enorme explosie.”

“Ik voelde de grond trillen, ik zag twee brandweerwagens en zeker vijf combi’s” vertelt Catherine, die om de hoek woont, aan Het Nieuwsblad. Nog volgens de jonge vrouw was de knal voelbaar tot op de tweede verdieping.

Voor wie niet naar huis kon, werd gezorgd voor opvang in de buurt, en De Lijn zette pendelbussen in om mensen te vervoeren die elders opgevangen moesten worden. Rond 2 uur mochten de bewoners die binnen de veiligheidsperimeter wonen, begeleid terug naar hun woningen. Voor de bewoners van huisnummers 97 tot 103A, die zwaar beschadigd zijn, werd voor opvang gezorgd. Het gaat in totaal om zo’n 22 bewoners.

Verschillende studenten boden via sociale media onderdak aan.

Het incident gebeurde pal in de studentenbuurt, en dat midden in de examenperiode. De woordvoerder van de Universiteit Antwerpen liet weten dat dinsdagochtend contact wordt opgenomen met getroffen studenten om te bekijken wat mogelijk en wenselijk is. Wie een mondeling examen heeft, kan dat allicht makkelijk naar een ander tijdstip verplaatsen. Schriftelijke examens worden niet uitgesteld, maar op het einde van elke examenperiode is er wel steeds een inhaaldag voor studenten die bijvoorbeeld ziek waren. Getroffen studenten kunnen dan eventueel hun examen inhalen, zegt woordvoerder Peter De Meyer.

De Wever bezoekt brandweer

Antwerps burgemeester Bart De Wever drukte op Twitter zijn medeleven uit aan alle slachtoffers en hun familie. Later op de avond bracht hij een bezoek aan de brandweer.

Antwerps burgemeester Bart De Wever drukte op Twitter zijn medeleven uit aan alle slachtoffers en hun familie.



