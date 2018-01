Beveren-Waas / Stekene -

Havenarbeider Luc Van de Wiele uit Stekene is gisterochtend omgekomen bij een aanrijding met een vorkheftruck. Het ongeval gebeurde aan kaai 1207 in de Waaslandhaven in Kallo, bij het bedrijf Euroports. Het is al het derde dodelijk ongeval op de site sinds 2011.