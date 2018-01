GETUIGENISSEN. “Een gigantische knal en een lichtflits”

Antwerpen - Studente Lisa Mijlemans (20) zit op kot aan de Paardenmarkt, net tegenover de verwoeste ­gebouwen. Ze zag vanuit haar keuken alles gebeuren. “Wat is hier net gebeurd?”, was haar eerste reactie. Getuigen tot in Borgerhout konden de knal zelfs horen.

“Alles trilde. Een paar seconden maar, maar je voelde dat het door heel de buurt ging. En tegelijkertijd die knal. Superhard. Zwaar onweer, dacht ik heel even”, zegt Lisa. “Toen begon het roepen. Dat de pizzeria ontploft was, dat we de hulpdiensten moesten bellen. Het gebouw boven de pizzeria was gewoon weggevaagd. Ik kon een radiator zien bengelen aan een muur die nog rechtstond. Mensen huilden. Ik zag twee mensen ongeschonden uit die kapotte gebouwen komen, twee anderen werden op brancards naar buiten gedragen. Toen begonnen brandweermannen in het puin te graven, op zoek naar meer slachtoffers.”

Ook Sophie Audenaerdt zat te studeren op het moment van de explosie. “Ik zag een dikke stofwolk het plein op waaien. Een vrouw kwam met haar ­dochtertje uit het puin, ze zaten helemaal onder het stof.”

Lichtflits

Emilie, een twintiger zat in een restaurant tegenover het gebouw. “Plots hoorde ik een gigantische knal en zag ik een lichtflits, gevolgd door veel rook.”

LEES MEER. Gebouw ingestort op Paardenmarkt na explosie: “meerdere gewonden, nog mensen onder het puin.”

“We zagen jonge mensen vanonder het puin naar boven kruipen. Ze zagen helemaal zwart. Mensen waren aan het roepen en gillen. Haast het hele gebouw ligt in puin. De hele voorkant is volledig ingestort. Ook de huizen ernaast zijn beschadigd.”

“De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse, ze hebben ons meteen gevraagd om terug naar binnen te gaan. We hebben de brandweer met een ladder vanop de hoogste verdiepingen mensen zien evacueren.”

“Voelde de grond tillen”

“De knal was zo groot dat mijn raam openklapte”, zegt een student van de Zeevaartschool Eduard aan de Gazet van Antwerpen, die in zijn kot in de Rodestraat aanwezig was. “Het was een enorme explosie.”

“Ik voelde de grond trillen, ik zag twee brandweerwagens en zeker vijf combi’s” vertelt Catherine, die om de hoek woont. Nog volgens de jonge vrouw was de knal voelbaar tot op de tweede verdieping.

“Overal pijn”

“Wij wonen naast het ontplofte gebouw”, zegt Adriano (54). “Ik was klaar om te gaan slapen toen het plots was alsof er een enorme bom ontplofte. Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver.”

“Mijn dochter is er het ergst aan toe van het hele gezin. Ze heeft overal pijn en wil naar het ziekenhuis. We wachten op een ambulance en ik wil dat ze zo snel mogelijk verzorgd wordt. Ik sta te trillen op mijn benen. De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok. Ik probeer nu familie te bereiken voor onderdak vannacht. Ons appartement is een ravage.”

Stien zit op kot in de Boterhamstraat, een zijstraat van de Paardenmarkt, en hoorde de knal. “We hadden een speciale knal gehoord. Maar we waren niet onmiddellijk in paniek, het leek niet ernstig. Tot we op Facebook zagen dat er van alles aan de hand was”, vertelt ze aan VRT NWS.