Buitenlands voetbal - makkelijke zeges voor Manchester United en Olympiakos, Lukaku scoort opnieuw

Rustig voetbalavondje: in de Premier League won Manchester United met overtuigende cijfers van Stoke City. In Griekenland won Olympiakos van Lamia en wordt het opnieuw leider.

De 3-0-zege van Manchester United tegen Stoke City doet een rustig avondje vermoeden voor de Mancunians maar in het spel zelf lagen de bedreigde bezoekers niet zo gek veel onder op het team van José Mourinho. Maar de Reds toonden zich veel efficiënter dan hun bezoekers. Valencia en Martial maakten nog voor de pauze duidelijk dat United deze wedstrijd absoluut niet wilde verliezen. De thuisploeg domineerde ook na de pauze. Romelu Lukaku mocht zijn doelpuntentotaal nog aandikken met een overigens fraai doelpunt. De Rode Duivel kreeg de bal in de grote rechthoek aangespeeld, hield enkele Stoke-verdedigers aan de praat om met links staalhard af te werken, zijn elfde competitietreffer van het seizoen. Dankzij deze zege ‘verkleint’ United de kloof met stadsgenoot City tot twaalf punten.

In de Griekse Super League won Olympiakos met twee-nul van het bescheiden Lamia. Met Proto, Engels, Gillet en Mirallas stonden vier landgenoten in de basis, van Odjidja was in de wedstrijdkern geen sprake. De Belgen scoorden niet, ex-Anderlecht-speler Marin deed dat wel. Kevin Mirallas werd na zeventig minuten naar de kant geroepen. Door deze zege is Olympiakos opnieuw leider met één puntje voorsprong op AEK en PAOK.