Roma aanvaardt Chinees bod van 50 miljoen euro op Nainggolan, alleen luxebelasting kan obstakel zijn

AS Roma gaat akkoord met een bod van 50 miljoen euro van Guangzhou Evergrande voor Radja Nainggolan. Dat schrijft de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. De ‘Ninja’ zou verleid zijn door een jaarsalaris van 12 miljoen euro, maar de Chinese luxebelasting van 44 miljoen euro kan nog roet in het eten gooien.

Waar speelt Radja Nainggolan na januari? Als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, heeft zijn huidige club AS Roma het licht op groen gezet voor een transfer naar de Chinese kampioen Guangzhou Evergrande. Eerder hadden de Romeinen nog een bod van 40 miljoen euro voor de Belgische middenvelder geweigerd. Maar vorige vrijdag waren vertegenwoordigers van Evergrande in Rome en werd een deal voor 50 miljoen euro beklonken. Nainggolan zou liefst 12 miljoen euro op jaarbasis kunnen verdienen. Volgens de krant heeft Guangzhou-trainer Fabio Cannavaro met Nainggolan gebeld en zou die een positief antwoord hebben gekregen.

Indonesische afkomst

Guangzhou Evergrande zit al een tijd achter Nainggolan aan. Cannavaro overwoog eerst Axel Witsel mee te nemen vanuit Tianjin Quanjian, maar Nainggolan heeft vanwege zijn Indonesische afkomst het voordeel dat hij buiten de buitenlanderquota van de Aziatische Champions League valt.

Het enige dat de transfer nog kan bemoeilijken, is de inmenging van de Chinese overheid. Voor elke miljoenentransfer moet een Chinese club bijna het totaal van de transfersom afstaan aan een ontwikkelingsfonds. In het geval van Nainggolan zou het neerkomen op een luxebelasting van 44 miljoen euro, wat de totale kost van de operatie opdrijft tot 94 miljoen euro.

Supporters stribbelen tegen

Nauwelijks was het nieuws van de nakende transfer gisteren uitgelekt, of Roma-supporters sprongen in de bres voor de Belg. Op de sociale media werden steungroepen opgericht onder namen als “Handen af van Nainggolan”. De steun staat in contrast met de kritiek die hij kreeg na een dronkenmansvideo met Nieuwjaar.

Al stelde een slimmerik ook vast dat Nainggolan misschien wel naar China wil “omdat hij dan voor een tweede keer Nieuwjaar kan vieren”.