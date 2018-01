Wordt Batshuayi betrokken in opmerkelijke ruil met spits West Ham die het helemaal niet goed doet?

Behalve FC Sevilla heeft zich een tweede club gemeld voor Michy Batshuayi. Een invloedrijke Engelse makelaar werkt aan een opmerkelijke ruil tussen de spits van Chelsea en West Ham-aanvaller Andy Carroll.

De carrière van de 29-jarige Carroll zit al enkele jaren in het slop en dus valt het te bezien of Chelsea – ontevreden over het rendement van Morata en Bat­shuayi – de ruil ziet zitten. West Ham wilde Bathsuayi al toen hij in 2016 bij Marseille zat. Zowel Carroll als Batshuayi zou worden verhuurd tot het einde van het seizoen.