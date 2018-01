Kan je iemand beschuldigen van moord, zonder te zeggen wie hij vermoord heeft? Dat wordt dé vraag op het proces van diaken Ivo Poppe

Ivo Poppe, de 61-jarige diaken en verpleegkundige uit Wevelgem die vanaf volgende week terechtstaat voor de moord op minstens tien bejaarden, kent zijn volksrechters. Vier vrouwen en acht mannen zullen aan het eind van zijn proces moeten oordelen over zijn ­‘euthanasie’-methode. Het wordt een ­bijzonder proces, onder meer omdat slechts zes slachtoffers bij naam genoemd worden.

Het wordt wellicht een unicum in de assisen­geschiedenis, het proces tegen Ivo Poppe. Openbare aanklager Serge Malefason is ervan overtuigd dat de Wevelgemse diaken in het Delta-ziekenhuis in Menen tussen ...