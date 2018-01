Zo veel heeft de skybox van de stad Gent gekost: 13.500 euro aan etentjes

De controversiële skybox van de Stad Gent in de Ghelamco Arena is in 4,5 jaar tijd 23 keer gebruikt door Gentse politici om mensen uit te nodigen. Tien keer werd de factuur ­betaald door de stad, goed voor zo’n 13.500 euro. De heisa rond de etentjes bewijst volgens experts nog maar eens dat integriteit een van dé thema’s zal zijn bij de gemeenteraads­verkiezingen van oktober.

Naar schatting 13.500 euro. Zo veel is er sinds de opening van de Ghelamco Arena betaald uit de Gentse stadskas voor catering in de skybox van de stad. Dat blijkt uit een rondvraag ­binnen het Gentse stadsbestuur.

Dit weekend ontstond opschudding omdat in een boek dat morgen verschijnt de bouw van de Ghelamco Arena “illegaal” wordt genoemd. Auteur Ignace Vandewalle kaart ook aan dat de Gentse bestuurders een skybox kunnen gebruiken in het Gentse voetbalstadion, “op kosten van de belastingbetaler”.

De skybox werd gisteren uitgebreid getoond in de televisiejournaals. Geen grote luxe, maar wel een comfortabele loge met zitjes in de eretribune. In vier jaar tijd hebben Gentse politici er – naar eigen zeggen – 23 keer zelf gasten ontvangen, om samen te eten en naar een voetbalwedstrijd te kijken.

Tien etentjes werden gefactureerd aan de Stad. De rest werd betaald door derden, zoals Voetbal in de Stad, een privaat gesponsorde vzw, of gasbedrijf Fluxys.

Daniël Termont (SP.A), die de raad van bestuur van Fluxys voorzit, bracht het bedrijf er twee keer samen. “Die twee rekeningen waren voor Fluxys”, zegt Termont. Eén keer dineerde hij er met twee zustersteden van Gent voor zo’n 1.400 euro.

Filip Watteeuw van Groen, schepen van Mobiliteit in Gent, bracht in de skybox drie keer mensen samen van De Lijn, de NMBS, Voka, … Kostprijs voor de stadskas: 3.946 euro.

Christophe Peeters (Open VLD), die in Gent de stadskas beheert, nodigde vier keer mensen uit in de nok van de Ghelamco Arena. Twee keer “mensen die strategisch belangrijk zijn voor de stad” en één keer als een teambuilding met zijn eigen medewerkers. Kostprijs: 5.159 euro, betaald door de stad.

Peeters geeft wel toe dat hij de skybox van de stad ook één keer gebruikte voor een privé-etentje. Dat is op het randje van het legale. “Om mensen uit te nodigen die mij persoonlijk adviseren. Ik wilde hen tonen wat we gerealiseerd hebben. Ik heb wel gevraagd om alle verbonden kosten aan mij persoonlijk te factureren.”

De Gentse SP.A’er Rudy Coddens tenslotte, die Termont wil opvolgen als burgemeester, bracht de directie van het OCMW twee keer samen in de skybox. Kostprijs: zo’n 3.000 euro. Het ziekenhuis AZ Jan Palfijn gebruikte via Coddens de skybox ook één keer, maar betaalde de factuur zelf. “So what”, reageerde hij gisteren. “Er is geen misbruik gemaakt van middelen en het gaat zeker niet om excessen.”

Post vs. voetbal

Volgens professor beleidskunde Wouter Van Dooren (UA) zijn er wel vragen te stellen bij de betrokkenheid van het stadsbestuur bij een grote voetbalclub. “Lokale besturen bezinnen zich het best over wat het maatschappelijke belang is om aandeelhouder te zijn van een sportclub”, zegt hij. “De baten van participatie bij de post, of zelfs bij energie-intercommunales, zijn te verantwoorden. Maar bij een commercieel gebeuren als het voetbal houdt het bestuur beter wat meer afstand.”

“De boodschap aan de lokale politici is duidelijk: let op je tellen”, zegt politicoloog Johan Ackaert (UHasselt). “Integriteit zal een groot thema worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. We zijn daar nu veel gevoeliger voor – denk maar aan de heisa rond het etentje van het Antwerps stadsbestuur in Het Fornuis.”

Ackaert zegt dat de politici beter het zekere voor het onzekere nemen en altijd volledige transparantie bieden.