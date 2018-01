Anderlecht aan de zuurstoffles: prestigieuze club zit in een impasse als nooit tevoren

Als Stanciu vandaag of morgen eindelijk verkocht is, heeft Anderlecht wel weer geld, maar dat wil niet zeggen dat paars-wit dan eindelijk een topspits zal kopen. Want RSCA wil liefst elke transfer afwerken als die van Saief: huren. Deze week trekt de Jupiler Pro League zich weer op gang en de regerende landskampioen zit ­momenteel in een impasse als nooit tevoren. Geen geld, geen spits, geen bestuur... SOS Anderlecht?