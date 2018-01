CLUBNIEUWS - Anderlecht wil Vranjes huren en doet bod, Oekraïense doelman in het vizier bij Club als Horvath vertrekt

Anderlecht doet een (huur)bod op Vranjes, Club Brugge knoopte gesprekken aan met Denys Boyko, een 29-jarige Oekraïener van het Turkse Besiktas. Dit om een eventueel tijdelijk vertrek van de Amerikaanse doelman Ethan Horvath op te vangen.

Wegens een gebrek aan budget blijft Anderlecht aan huurconstructies werken. Zo deden ze bij AEK Athene nu toch een bod om verdediger Ognjen Vranjes (28, ­foto) te lenen. Volgens Griekse bronnen boden ze 250.000 euro voor de 33-voudige Bosnische international, met een aankoopoptie van 1,25 miljoen. AEK weigerde en eist 500.000 euro voor een huur van zes maanden en een aankoopoptie van 2 miljoen. Gaat RSCA zo ver? Paars-wit lijkt wel te anticiperen op een vertrek van Dendoncker, maar wil het geld dat binnenkomt via Nicolae Stanciu toch vooral besteden aan een spits. Stanciu heeft met Sparta Praag een persoonlijk akkoord voor 3,5 seizoenen en wacht op een fiat van beide clubs om te ­tekenen.

Club Brugge: doelmannen

Club Brugge blijft zoeken naar doelmannen. Zo geraakte bekend dat het onderhandelt met het Turkse Besiktas over Denys Boyko. Blauw-zwart is geïnteresseerd om de Oekraïner zes maanden te huren. De Turken trokken Boyko in januari 2016 aan, maar hij kwam dat seizoen niet verder dan drie competitiematchen. Afgelopen jaar werd hij uitgeleend aan het Spaanse Malaga, maar ook daar kwam hij amper van de bank. Boyko is vijfvoudig international en werd in maart 2017 nog opgeroepen voor de WK-kwalificatiematch tegen Kroatië. Hij speelde voor zijn overstap nog bij Dynamo Kiev en Dnipro Dnipropetrovsk, waarmee hij in 2015 in de kwartfinales van de Europa League nog tegen Club speelde. Later dat seizoen stond hij zelfs in de basis in de EL-finale tegen Sevilla die Dnipro met 2-3 verloor.

Volgens Turkse media is er al sprake van een definitieve deal waarbij Club 200.000 euro huur betaalt en de helft van de doelman zijn loon overneemt, maar dat is voorbarig. Een eventuele komst van Boyko hangt immers nauw samen met een (tijdelijk) vertrek van Guillaume Hubert of Ethan Horvath. Vooral voor die laatste is er veel buitenlandse interesse. De Amerikaan maakte op winterstage een goede indruk onder de nieuwe keeperstrainer Tomislav Rogic, maar beseft zelf ook dat verandering van lucht hem goed zou doen.

Malinees voor Malinwa

Met Yacouba Sylla (27) heeft KV Mechelen zijn toptarget voor de positie van defensieve middenvelder bijna beet. Het leek een heel moeilijke piste, zeker gezien de concurrentie. Ook Standard, Legia Warschau en enkele Turkse clubs wilden hem. Niet onlogisch, want de Malinese international speelde met Aston Villa al in de Premier League en hij heeft ook ervaring in de Ligue 1 van in zijn tijd bij ­Rennes en Montpellier. Afgelopen weekend kwam er toch schot in de zaak. Malinwa kon Rennes – zijn huidige club – en Sylla overtuigen. Het contract voor 3,5 jaar ligt klaar, het blijft wel wachten op definitieve bevestiging. Sylla zou al de achtste winteraanwinst zijn voor KV Mechelen.

Standard: Scholz traint opnieuw

Alexander Scholz heeft de training hervat. De Deen had de voorbije dagen uit protest geweigerd mee te trainen omdat Standard een bod van Club Brugge had geweigerd.