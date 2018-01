Fernando Canesin in lastig parket: te weinig gespeeld bij Oostende, te duur voor verhuur

Fernando Canesin (25) had met bazen Marc Coucke en Luc Devroe een gesprek over zijn toekomst bij KV Oostende. De Braziliaan ziet zijn speelminuten alsmaar slinken en als daar geen verandering in komt, moet er een oplossing gevonden worden. Alleen staan grotere clubs niet te springen en is Canesins contract bij KVO te duur voor clubs als pakweg KV Mechelen. De oplossing? Een verhuur, liefst met een aankoopoptie.

Twee jaar geleden was Fernando Canesin nog Speler van het Jaar bij KV Oostende. Sinds vorig seizoen daalden zijn speelminuten en nu Adnan Custovic trainer is, stond hij zelfs maar één keer meer in de ...