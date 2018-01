Italiaanse interesse voor Mignolet die nu vooral aan eigen toekomst wil denken

De (voorlopige) degradatie tot nummer twee bij FC Liverpool brengt Simon Mignolet op de radar van een reeks Engelse en Europese topclubs. Onder meer Napoli heeft interesse om de 29-jarige doelman over te nemen. Mignolet zou er net als in 2013 bij Liverpool Pepe Reina kunnen opvolgen. De 35-jarige Spanjaard is einde contract deze zomer.

“Ik moet aan mijn eigen toekomst denken”, zegt Mignolet. “Ik word 30 en het WK komt eraan. Deze situatie kan niet te lang duren, dat is duidelijk.”

Een transfer in januari is moeilijk, maar niet onmogelijk indien Liverpool een andere keeper haalt. Dan kan er nagedacht worden over een verhuur met aankoopoptie. Maar Liverpool beloofde derde doelman Danny Ward al een uitleenbeurt, dus is het maar de vraag of Mignolet in januari kan vertrekken. Ook al omdat Klopps nieuwe nummer één, Loris Karius, tegen Man City lang geen zekere indruk maakte.

Het meest waarschijnlijke scenario is een vertrek deze zomer. Omdat Mignolet nog tot 2021 onder contract ligt, zal Liverpool nog een transfersom van 15 à 20 miljoen euro durven vragen.