Alderweireld krijgt goed nieuwsover blessure, rentree is nakend

Toby Alderweireld heeft een positief resultaat gekregen na een scan van zijn hamstringblessure. De scheur is goed geheeld en de Tottenham-verdediger traint voorlopig individueel.

Volgende week zou hij kunnen aanpikken bij de groep. Een terugkeer is dan gepland voor eind januari, begin februari. Op 31 januari speelt Tottenham tegen Man United, op 4 februari op Liverpool, op 10 februari tegen Arsenal en op 13 februari in de Champions League op Juventus. Alderweireld zal dan drie maanden out zijn geweest.