Anderlecht en AA Gent kunnen 1,5 miljoen euro verdienen aan WK

De FIFA maakte de premies bekend voor de clubs die spelers aan het WK in Rusland leveren. Die premies zijn gevoelig gestegen in vergelijking met het WK 2014. De clubs die een contractspeler leveren aan een land dat op het WK actief is, krijgen 7.000 euro per dag per speler, te beginnen vanaf 1 juni. Het WK begint op 14 juni.

Clubs als Anderlecht en AA Gent wrijven zich al in de handen. Anderlecht kan met Obradovic en Spajic (beiden Servië), Dendoncker en Sels (België), Kara (Senegal), Teodorczyk (Polen) en de spelers die verhuurd zijn zoals Thelin (Zweden) en Trezeguet (Egypte) liefst acht spelers op het WK actief hebben. Anderlecht vangt geld voor de aanloop van twee weken en tot de dag nadat de spelers met hun land zijn uitgeschakeld. Als al die spelers naar het WK gaan en in de eerste ronde worden uitgeschakeld, is het ruim 1,5 miljoen euro rijker.

AA Gent heeft met Simon (Nigeria), Kalinic (Kroatië), Mitrovic (Servië), Kubo (Japan), Bronn (Tunesië), Foket (België) en Avila (Panama) zeven potentiële WK-gangers. Als ze alle zeven worden geselecteerd en één of twee overleven de eerste ronde, komt ook AA Gent aan meer dan 1,5 miljoen euro. Bij de andere clubs uit de Jupiler Pro League is de oogst magerder. Zij leveren hoogstens drie spelers voor het WK. Als een speler op het WK geblesseerd raakt, is er ook een financiële tegemoetkoming.