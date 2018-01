Tien arbeiders komen om doordat brug die ze aan het bouwen waren instort

In het centrum van Colombia zijn minstens tien mensen omgekomen, nadat een brug in aanbouw is ingestort. De slachtoffers waren bouwarbeiders die op dat moment aan het werk waren op de brug en 280 meter naar beneden stortten in een ravijn, zo berichten lokale media. Elf anderen zijn vermist en er zijn ook verscheidene gewonden gemeld.

Het incident gebeurde in het bergachtige gebied Chirajara. Er werd een brug van 446 meter gebouwd die de hoofdstad Bogota met de regio Los Llanos in het oosten van het land moest verbinden. In maart zou die in gebruik worden genomen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP