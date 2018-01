De Wever “erg onder de indruk” van solidariteit onder omwonenden

Antwerpen -

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandagavond via Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de explosie aan de Paardenmarkt. Ook dinsdagochtend deed hij dat, toen duidelijk werd dat er twee dodelijke slachtoffers waren gevallen. In een bijkomende reactie aan Belga laat hij ook nog weten “erg onder de indruk” te zijn van de solidariteit die na het incident ontstaan is onder omwonenden.