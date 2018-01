Magistraten schieten hervormingen van minister Geens af

Brussel - Het openbaar ministerie maakt brandhout van de voorstellen die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) doet rond een nieuw wetboek van strafvordering, waarin de regels staan die het gerecht moet volgen wanneer het een onderzoek voert. Dat blijkt uit een brief aan Geens die De Standaard en Le Soir konden inkijken.

Geens wil de hervorming van het wetboek van strafvordering nog dit jaar rond krijgen. Een commissie van experts schreef de veranderingen uit. In een brief aan Geens kanten alle niveaus van het openbaar ministerie - de parketten, parketten-generaal en arbeidsauditoraten - zich echter tegen de uitgewerkte voorstellen.

In de plannen is onder meer een bijzondere rol weg­gelegd voor de “rechter van het onderzoek”, die de huidige onderzoeksrechter moet vervangen. Volgens het openbaar ministerie gaat het toezicht dat die rechter zal uitvoeren, te ver en wordt hun onafhankelijkheid zo sterk onderuitgehaald dat het in strijd is met de grondwet.

Verder luidt de kritiek dat het de werklast verhoogt en dat er belangrijke middelen voor de hervorming moeten vrijgemaakt worden.

Volgens de woordvoerster van Geens gaat het om een onafgewerkt project. “De minister werkt graag open en transparant. Daarom zijn de voorstellen van het nieuwe wetboek in een open dialoog besproken”, zegt ze.