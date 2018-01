Myanmar en Bangladesh willen binnen de twee jaar terugkeer Rohingya-vluchtelingen regelen

Myanmar en Bangladesh hebben elkaar dinsdag twee jaar de tijd gegeven om de terugkeer van de meer dan 650.000 Rohingya te bewerkstelligen die Myanmar sinds eind augustus hebben verlaten. Ze waren op de vlucht voor de repressie van het leger van het vroegere Birma.

De twee landen bereikten een akkoord in Naypyidaw, de hoofdstad van Myanmar, “over het document dat moet ingevuld worden” door vluchtelingen, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangladesh. Tot nu toe hadden de twee landen nog geen tijdschema naar voren geschoven.

Volgens de Verenigde Naties is de moslimminderheid het slachtoffer van een “etnische zuivering”. Onder druk van de internationale gemeenschap had Myanmar beloofd om de vluchtelingen te repatriëren als ze kunnen aantonen dat ze eerder in Myanmar hebben gewoond.

Uit het persbericht van Buitenlandse Zaken in Bangladesh blijkt dat er vijf kampen in de staat Rakhine gebouwd moeten worden, in het westen van Myanmar, waar de grote meerderheid van Royingya woonde. Bangladesh, dat op dit moment ongeveer een miljoen vluchtelingen opvangt aan de zuidoostelijke grens, in het grootste kamp ter wereld, zet de Myanmarese regering van Aung San Suu Kyi onder druk om het repatriëringsproces te starten.

“De komende dagen zullen de vluchtelingen zich kunnen registreren. Het proces zal beginnen”, zei Mohammad Sufiur Rahman, ambassadeur van Bangladesh in Myanmar. Hij houdt het wel voor “onmogelijk” dat hun terugkeer al eind januari zou kunnen beginnen. Maar hulporganisaties en veel diplomaten betwijfelen of de getraumatiseerde Royingya wel zullen willen terugkeren.