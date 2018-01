Schoolbus ramt gevel in Duitsland: Tientallen kinderen gewond, 10 zwaargewonden

In de Duitse stad Eberbach is dinsdagochtend een volle schoolbus op een gevel gereden. Daarbij zijn minstens 48 gewonden gevallen, onder wie 43 kinderen. Tien van hen zijn zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur in Eberbach, een gemeente in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. De bus knalde op de gevel van een elektronicazaak, meldt Focus. Daarbij raakten minstens 48 personen gewond, de meeste van hen zijn kinderen. Tien van de jonge slachtoffers zijn zwaargewond. Vijf van hen verkeren mogelijk in levensgevaar.

De buschauffeur zou enkel lichtgewond zijn geraakt.

De bus was van de rijweg afgeraakt, botste tegen meerdere auto’s en knalde frontaal tegen de gevel. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, met onder meer drie traumahelikopters.

De bus brengt dagelijks schoolgaanden uit omliggende gemeenten naar Eberbach, zei de politiewoordvoerder. De stad ligt aan de grens met de deelstaat Hessen, ten oosten van Mannheim.