Nabil overleefde de ontploffing: “Ondanks gasgeur wilde huisbaas niet dat politie werd gebeld”

Antwerpen - Volgens Nabil Diouane, één van de bewoners die als eerste het ingestorte gebouw op de Paardenmarkt kon verlaten, hing er al sinds maandagochtend een gasgeur, maar wou de huisbaas niet dat de politie langskwam. Dat vertelde hij dinsdagochtend op radiozender Joe.

“De gasgeur hing al sinds maandagochtend in huis. We waren met de buren een oplossing aan het zoeken, want de huisbaas is met vakantie in Egypte. We konden dus geen contact met hem opnemen en we wisten ook niet wat we moesten doen. De huisbaas wil namelijk niet dat we de politie bellen. Want een maand geleden hing er ook al eens een gasgeur in huis, en toen wou hij ook geen politie”, vertelt Nadil.

Om 21.45 uur vond de ontploffing plaats. “Twintig minuten voordien vertelde mijn buurman Antonio mij nog dat met deze gasgeur het gebouw kon instorten. Na de ontploffing is de vloer omhoog gegaan, waarna alles naar beneden is gegaan. Het was een bom.”

Gered door Ikea-kast

De man, die op een dakappartement op de derde verdieping woont, heeft naar eigen zeggen veel geluk gehad. “De explosie vond onder mij plaats. Ik was van plan om te gaan douchen op het eerste verdiep. Als ik dat had gedaan, dan had ik het gebouw op mij gekregen. Maar ik heb dus geluk gehad: ik stond naast een Ikea-kast die een deel van mijn lichaam heeft beschermd. Drie minuten na de ontploffing ben ik wakker geworden, en toen besefte ik wat er gebeurd was. Ik mezef als een slang mezelf proberen te bevrijden. Want mijn voet zat vast, er lagen stenen op mijn hoofd en ik had een plank op mijn rug. Ik moest die allemaal loskrijgen om naar buiten te kunnen gaan.”

Nabil ligt momenteel in het ziekenhuis. “Maar de dokters hebben een scan gemaakt en alles is in orde. Ik heb geen breuken, maar ik heb wel veel pijn aan mijn ribben, rug en hoofd.”

(lees verder onder de foto)

LEES OOK. GETUIGENISSEN. “Een gigantische knal en een lichtflits”

“Mijn buren, mijn beste vrienden”

In totaal wonen er een zevental personen in het gebouw. Maar hoe het met hen is afgelopen, weet Nabil voorlopig niet. “Het zijn niet alleen mijn buren, het zijn ook mijn beste vrienden. Ik ken ze al heel lang.” Voorlopig zijn er twee dodelijke slachtoffers te betreuren. “Ik hoorde mijn buren mijn naam roepen. Helemaal onderaan woonde een Afghaan, hem heb ik helemaal niet gehoord. Er zijn twee vloeren en een dak op hem neergekomen. Hij ligt nog steeds in coma.”

De oorzaak van de explosie is momenteel nog onbekend. “Maar er waren op het gelijkvloers mensen aan het renoveren. Er zou een nieuw restaurant komen. Misschien is er daar een buis verkeerd gelegd en is dat de oorzaak van de explosie?”

LEES OOK. OVERZICHT. Ontploffing in Antwerpen: dit weten we al

Video: YouTube