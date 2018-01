“Geradicaliseerde” gedetineerde verwondt zeven cipiers in zuid-Franse gevangenis

In de gevangenis van het zuid-Franse Mont-de-Marsan heeft een “geradicaliseerde” gedetineerde maandagmiddag zeven cipiers met een boksbeugel verwond. Dit heeft de vakbond CGT dinsdag aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Het incident deed zich voor omstreeks 15.30 uur op de dag dat de vakbonden van het gevangeniswezen actievoerden voor meer veiligheid en uit protest tegen de werkomstandigheden.

Er waren negen bewakers nodig om de gevangene te overmeesteren die “weigerde zich aan een fouillering te onderwerpen”. Hij had om sport te gaan doen een tas bij zich die een alarm deed afgaan aan een veiligheidspoortje.

Het incident komt vier dagen nadat de Duitse islamistische gevangene Christian Ganczarksi in de strafinstelling van Vendin-le-Vieil in het noorden van Frankrijk drie cipiers had aangevallen. Daar zal Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen van november 2015 in Parijs, vertoeven tijdens zijn proces in België voor een schietpartij in Brussel. De Duitser is maandagavond aangeklaagd voor moordpogingen en is naar een andere gevangenis overgebracht.

In Mont-de-Marsan liepen drie van de zeven cipiers breuken op, bevestigde Ludovic Motheron van de CGT aan AFP informatie van radiozender France Info.

Het Franse ministerie van Justitie gewaagt van vijf gewonden. De aanvaller is een “zeer gewelddadige gedetineerde van gemeen recht die onder monitoring staat omdat hij in de gevangenis is geradicaliseerd”.