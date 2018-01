Neerpelt - In de nacht van maandag op dinsdag zijn rond 4 uur twee voertuigen langs een woning in de Neerpeltse Volmolenstraat uitgebrand.

Niet veel later woedde ook een brand in het café VIII Promile in het Achelse centrum. De eigenaar van wagens bleek ook de nieuwe zaakvoerder van het café. In beide gevallen werden knallen gehoord en de brandweer trof brandversneller aan. Er werd niemand gewond. Er loopt een onderzoek naar de brandstichting.