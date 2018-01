Drama vermeden: wedstrijd in Portugese eersteklasse stopgezet wegens instortingsgevaar tribune

De wedstrijd van de 18e speeldag in de Portugese voetbalcompetitie tussen Estoril en Porto werd maandag kort na het aanvatten van de tweede helft stopgezet. Supporters werden het veld op gestuurd omdat een deel van een tribune in het vak voor uitsupporters op instorten stond.

In het beton ontstonden scheuren. De politie besloot daarom onmiddellijk over te gaan tot ontruiming. De honderden fans van Porto werden richting het veld gedirigeerd. Sommigen raakten daarbij lichtgewond en moesten worden behandeld.

Het kleine stadion van Estoril is in 1939 gebouwd, maar de tribune in kwestie werd pas recentelijk gerestaureerd. Estoril leidde met nog 40 minuten op de klok met 1-0.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Meanwhile in Estoril vs Porto fans panicked because there were cracks in the stands, police let em get on the pitch, game delayed since 30 mins. pic.twitter.com/q3bX6qZqyY — pre (@prele) 15 januari 2018