“Democraten zullen Huis van Afgevaardigden heroveren en dan zal Trump snel met impeachment te maken krijgen”

Brussel - Niet nader genoemde strategen van de Republikeinse partij van de Amerikaanse president Donald Trump zeggen off the record dat de Democraten later dit jaar virtueel het Huis van Afgevaardigden zullen heroveren. Dit heeft zender ABC gemeld.

Op 6 november zijn er in de VS verkiezingen voor het Congres. Het hele Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat worden vernieuwd.

In beide kamers hebben de Republikeinen de meerderheid. In het Huis hebben ze 242 zetels tegen 194 voor de Democraten, in de Senaat hebben ze met 51 zetels een krappe meerderheid van één zetel.

Een hooggeplaatste Republikein op Capitol Hill vertelde ABC dat de Grand Old Party het Huis zou verliezen indien er nu verkiezingen zouden zijn.

Een andere vooraanstaande strateeg ging nog een stapje verder door koudweg te zeggen dat de Republikeinen het Huis zullen verliezen en dat dit perspectief wellicht niet zal veranderen. “De enige vraag is of de Democraten nipt zullen winnen door 25 zetels te veroveren, dan wel dat het een klapper met meer dan 35 zetels zal zijn.”

Nog volgens ABC zijn bondgenoten van de president ervan overtuigd dat Trump snel met procedures voor impeachment te maken zal krijgen indien de Democraten weer het Huis domineren.