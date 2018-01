Oefenen de Rode Duivels opnieuw tegen dit topland in de aanloop naar een groot toernooi?

Dat de Rode Duivels in de aanloop naar het Wereldkampioenschap in Rusland gaan oefenen tegen Saoedi-Arabië, dat wisten we al. Maar volgens La Capitale krijgen de Belgen ook een serieuze klepper voor de voeten gegooid: Portugal.

De oefenpartij tegen WK-deelnemer Saoedi-Arabië zal op 27 maart plaatsvinden in Brussel. Het land betaalt 1 miljoen euro voor de match, waarmee de helft van de misgelopen Aziëtrip van november wordt terugverdiend. Die werd toen afgelast op aandringen van de Premier League-clubs van een groot aantal Rode Duivels.

In maart staat enkel de match tegen de Saoedi’s op het programma wegens het drukke clubprogramma, maar in juni spelen de Rode Duivels drie oefenmatchen. Eentje daarvan ligt al vast: op 1 juni tegen Europees kampioen Portugal. Daarover zou een principeakkoord zijn. De Duivels oefenden in de aanloop naar het EK ook al tegen Cristiano Ronaldo en co. Het werd toen 2-1 voor Portugal.