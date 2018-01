Demente vrouw en echtgenoot vrijgesproken voor dodelijk ongeval waarbij Amy-Love (16) omkwam

Gistel - Een 81-jarige dementerende bejaarde vrouw en haar 83-jarige echtgenoot uit Middelkerke zijn door de politierechtbank in Brugge over de hele lijn vrijgesproken voor het ongeval in Gistel waarbij de 16-jarige Amy-Love Dewilde om het leven kwam.

Op maandag 11 april 2016 zat Amy-Love Dewilde met vriendinnen een broodje te eten op de markt in Gistel. Het meisje zat op de grond toen ze werd aangereden door een geparkeerde wagen, waardoor ze gekneld raakte tussen de auto en het bankje. Het meisje raakte zwaargewond en overleed nog dezelfde dag.

In de wagen zat een dementerende vrouw uit Middelkerke. Op een bepaald moment manipuleerde ze de contactsleutel waardoor de wagen vooruitschoot. De moeder van Amy-Love daagde het koppel voor de politierechtbank.

Twijfel

Volgens politierechter Peter Vandamme staat het niet vast of de vrouw geestesbekwaam was op het moment van de feiten. Hij sprak haar daarom vrij op basis van twijfel. Haar echtgenoot G.V. werd gedagvaard omdat hij volgens de burgerlijke partijen de nodige voorzorgen had moeten nemen. De rechter stelde vast de man zijn wagen correct geparkeerd had en dat de auto niet vanzelf in beweging kwam. “Het is niet ongebruikelijk of abnormaal dat een chauffeur, die een boodschap gaat doen, een passagier in de wagen laat zitten en de sleutel aan die passagier geeft en/of de sleutel in het contact laat zitten.” Volgens de politierechter kon en moest hij niet voorzien dat ze de sleutel verkeerd zou gebruiken.

“Hij kon niet voorzien en moest ook niet voorzien dat zij de sleutels van de wagen foutief zou manipuleren. Volgens de gerechtspsychiater was mevrouw in staat om de knoppen in de auto correct te bedienen. Hij kon niet weten dat zijn echtgenote daar plotseling niet meer toe in staat zou zijn.”

In beroep?

Door de vrijspraak moet ze opdraaien voor de gerechtskosten. Haar advocaat Johan Platteau reageert verontwaardigd op de uitspraak. “Als je weet dat je vrouw dement is laat je haar niet alleen achter in de wagen. Ik zal met mijn cliënte overleggen over een eventueel beroep.”

Via een andere weg hadden de slachtoffers volgens de rechter wel al een schadevergoeding kunnen krijgen. “Dit dossier is een typisch voorbeeld van het systeem van artikel 29 bis, de zogenaamde zwakke weggebruiker.” Het bewuste systeem werd bedacht om ervoor te zorgen dat zwakke weggebruikers en hun nabestaanden gemakkelijk vergoed kunnen worden, zelfs zonder de aansprakelijkheid aan te tonen. Tijdens de debatten bleek ook dat de verzekeringen bereid waren om een schadevergoeding te betalen.