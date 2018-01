Antwerpen - Bij een explosie maandagavond in een gebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen zijn zeker 2 doden gevallen. Zij werden dinsdagochtend van onder de brokstukken van de ingestorte gebouwen gehaald. 14 mensen waren maandagavond al overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Volg hier alle ontwikkelingen op de voet.