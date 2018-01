Ga voor een flexibele start in 2018

Het is weer die periode van het jaar dat de goede voornemens ons rond de oren vliegen. We gaan het dit jaar anders doen! De nieuwjaarsbrieven kunnen weer worden opgeborgen en intussen ontwaken klanten en leveranciers uit hun winterslaap. Maar voor we het beseffen, zitten we opnieuw in onze vertrouwde 9 tot 5-routine…

Flexibele werkdag dode letter?

Hoewel het 9 to 5-model al een tijdje ten dode opgeschreven is, blijven we collectief alles op dezelfde manier én op hetzelfde moment doen. Zo blijft de flexibele werkdag, die door de millennials al jaren geleden op de bedrijfsagenda’s werd geplaatst, in heel wat organisaties dode letter.

De technologie om van op een afstand te werken, is al sinds de vorige eeuw voorhanden, maar we gebruiken ze nog altijd maar met mondjesmaat. Zelfs de absurd lange files naar en van het werk kunnen ons niet bekeren.

Tijd indelen in functie van workload

Experts beweren nochtans al een tijdje dat ons 9 to 5-model voor kantoorwerkers in de toekomst niet meer houdbaar is. Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat we productiever werken in een flexibele omgeving.

Laten we dus elk initiatief waarbij werknemers zelf hun tijd kunnen indelen in functie van hun workload met veel enthousiasme omarmen. Enkele goed doordachte afspraken op teamniveau kunnen al een mooie aanzet voor een flexibele werkomgeving zijn.

