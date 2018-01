AA Gent - Geen operatie voor Mitrovic, seizoen voorbij voor beloftevolle verdediger

Stefan Mitrovic moet dan toch niet geopereerd worden aan zijn enkelpees. Voor jeugdinternational Siebe Horemans zit het seizoen erop.

Centrale verdediger Stefan Mitrovic legde eerder deze maand negatieve medische testen af bij het Franse Saint-Etienne. Bij die testen werden problemen aan de enkel blootgelegd waardoor de Fransen hun voorstel aan de Serviër wensten aan te passen. Mitrovic ging niet in op het voorstel en blies de transfer af waardoor de speler diende terug te keren naar AA Gent waardoor de club een transferbedrag van 3,7 miljoen door de neus zag geboord. Bijkomende onderzoeken in Gent brachten aan het licht dat de enkelpees van Mitrovic zwaarder beschadigd was dan voorheen gedacht.

Toch komt het niet tot een operatie. Mitrovic zal via een intensieve revalidatie trachten een operatie te vermijden, zijn toestand zal doorlopend worden geëvalueerd.

Minder goed nieuws is er voor Siebe Horemans. De 20-jarige verdediger is geopereerd aan de voorste kruisband van de knie. Hem wacht een revalidatie van zes maanden. Horemans geldt als een groot verdedigend talent en maakte vorig jaar reeds zijn debuut in de hoofdmacht onder Hein Vanhaezebrouck. Begin vorig jaar werd hij dan uitgeleend aan OH Leuven. Hij keerde terug naar AA Gent bij wie zijn contract meteen tot 2020 werd verlengd.