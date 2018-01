Antwerps SP.A-kopstuk Tom Meeuws komt opnieuw in opspraak

Antwerpen - Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws is opnieuw in opspraak gekomen. Volgens De Persgroep is hij moeten opstappen bij De Lijn na financieel geknoei, maar Meeuws spreekt over “een beschadigingsoperatie”.

Tom Meeuws was directeur bij De Lijn van 2013 tot 2015. Hij zou bij de vervoersmaatschappij grote betalingen hebben gedaan zonder contract of zonder de vereiste toestemming. Zo zou Meeuws de feestelijke opening van de Reuzenpijp, een tramtunnel onder de Turnhoutsebaan, uitbesteed hebben aan het cultuurcentrum De Roma zonder contract. De boekhouding ontdekte de betaling pas achteraf. Meeuws zou 150.000 euro van de 549.000 euro hebben betaald in 2014, terwijl het contract pas in 2015 werd afgesloten.

Voorts zou hij een reclamecampagne van 100.000 euro in ‘Gazet van Antwerpen’ in 2014 hebben betaald in drie schijven. Op die manier viel de controle van de raad van bestuur van De Lijn weg, die uitgaven boven de 67.000 euro moet goedkeuren.

Ontslag

De incidenten zouden de reden zijn voor zijn ontslag bij De Lijn in maart 2015. Meeuws ontkent dat en zegt dat hij in onderling overleg vertrok bij De Lijn wegens botsende visies op het beleid van de vervoersmaatschappij. Hij spreekt van een beschadigingsoperatie door politieke tegenstanders.

Verleden

Groen-kopstuk Wouter Van Besien laat Meeuws niet vallen. “Dit is niet het soort campagne dat wij willen”, zegt Van Besien, die samen met Meeuws met de lijst Samen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. “Dit gaat niet over wat we met Antwerpen willen doen, maar over het verleden van personen. Ik wil mij focussen op wat de inwoners van onze stad echt wakker houdt: gezonde lucht, veilig verkeer, betaalbaar wonen en veilige buurten.”

Van Besien roept op tot een “propere campagne” en stelt dat er “meer dan genoeg stof ter discussie is” over de “heldere keuze” die de Antwerpenaar bij de gemeenteraadsverkiezingen krijgt voorgelegd.

“Kwaad”

Eerder kwam Meeuws al in opspraak omdat hij als voorzitter van SP.A Antwerpen uithaalde naar contacten tussen het stadsbestuur met de vastgoedwereld, terwijl hij zelf nauwe contacten bleek te hebben. Hij zei toen “kwaad te zijn op zichzelf” dat hij zelf contacten had met de veelbesproken Antwerpse vastgoedgroep Land Invest.

Het integriteitsbureau van de stad Antwerpen oordeelde ondertussen dat het Antwerps stadsbestuur niets fout deed toen het ging eten op uitnodiging van Land Invest.