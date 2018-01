Tusk: “Europa zal Britten niet afwijzen als ze van mening veranderen over Brexit”

Indien de Britten zouden terugkomen op hun beslissing om uit de EU te stappen, zullen de Europeanen dat aanvaarden. “De harten van de Europeanen blijven open.” Dat heeft Europees president Donald Tusk dinsdag laten verstaan tijdens een debat in het Europees Parlement in Straatsburg.

“Als de Britse regering vasthoudt aan haar beslissing wordt de Brexit in maart volgend jaar een realiteit, met alle negatieve gevolgen vandien. Tenzij onze Britse vrienden natuurlijk van mening veranderen”, aldus Tusk.

“Zoals David Davis (de Britse Brexit-onderhandelaar, red.) heeft gezegd: ‘Als een democratie niet van mening mag veranderen, houdt ze op een democratie te zijn’. Wij, op het continent, zijn niet van mening veranderd. Onze harten zijn nog steeds open”, vervolgde de voorzitter van de Europese Raad.

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het in december vorig jaar eens geraakt over de principes van de boedelscheiding. Binnenkort zouden de gesprekken moeten starten over de overgangsperiode die moet volgen op het effectieve vertrek van de Britten en nadien volgen dan nog onderhandelingen over de toekomstige wederzijdse relaties.