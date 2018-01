Lierse reageert fors op verhaal rond bekladde gedenkmuur Beerschot Wilrijk: “Dit kunnen wij niet zomaar laten passeren”

De spanningen tussen Beerschot Wilrijk en Lierse blijven aanhouden. De gedenkmuur voor Marc Steenackers, de algemeen directeur van Beerschot Wilrijk die vorig jaar omkwam bij een ongeval, zou zondagochtend beklad geweest zijn met de tag ‘PCL Lierse’, luidde het. In een reactie op de clubwebsite zet Lierse nu het een en ander recht: de tag staat er immers al zeker negen jaar.

De beschuldiging deed geen goed aan de spanningen die heersen tussen Beerschot Wilrijk en Lierse, die met een beschuldigende vinger naar elkaar wezen nadat de match in 1B van vorige week opnieuw ontaardde in rellen. Beerschot Wilrijk wenste niet op het voorval te reageren om ‘de daders’ geen extra aandacht te geven.

Street View

Bij Lierse wilden ze een dag na de feiten wel reageren en dat deed de club nogal fors...want het opschrift prijkt al van minstens 2009 op het stadion. Dat is zo ook te zien op Google Street View. “Wat er echter verschijnt over de zogezegde beschadigingen aan een herdenkingsstuk voor Marc Steenackers kunnen wij niet zomaar laten passeren”, klinkt het op de clubwebsite. “Via onze eigen supporters werden wij immers ingelicht dat de ‘Pallieter Casuals Lier’ tag waarvan sprake, al van minstens 2009 op de stadionmuur van het Olympisch Stadion ‘prijkt’. Let op, indien zou blijken dat dit gedaan werd door Lierse-fans, keuren wij dit nog steeds af. Maar van een ontering van een herdenkingsdoek van een overleden bestuurslid is gezien de timing in de verste verte geen sprake.”

“We moeten ons dan ook vragen stellen bij de integriteit van de verslaggeving hierover”, gaat Lierse verder. “De tag staat immers al jaar en dag op de frontgevel van het stadion en bevindt zich vlak naast de hoofdingang. Dit moet toch eerder opgevallen zijn. We willen nog niet spreken van bewuste besmeuring van onze club en haar supporters, maar beraden ons toch intern met de juridische cel over deze zaak.”