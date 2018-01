Hulpdiensten voeren noodherstellingen uit in omliggende panden

Antwerpen - Aan de Paardenmarkt in Antwerpen blijven de hulpdiensten dinsdag voorzichtig door het puin zoeken naar eventuele bijkomende slachtoffers van de explosie van maandagavond. Grotere brokstukken worden met een kraan weggehaald. Intussen is in de beschadigde, maar niet ingestorte panden begonnen met noodherstellingen zodat de bewoners daar zo snel mogelijk naar huis zouden kunnen.

Volgens de Antwerpse brandweer moeten de hulpdiensten tijdens hun reddings- en bergingsacties nog steeds rekening houden met gevaarlijke situaties. “In de drie vernielde panden staan nog enkele muren recht en is er dus nog instortingsgevaar”, zegt woordvoerster Jasmien O. “In de omliggende gebouwen is er veel schade, maar geen instortingsgevaar meer. De Civiele Bescherming is bijvoorbeeld in een van die gebouwen de ramen - die allemaal gesneuveld waren - beginnen afschermen, terwijl in een ander gebouw de nutsvoorzieningen moeten worden aangepakt.”