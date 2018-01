Begrafenisstoet van taxi’s neemt kleine Brusselse ring in: “De situatie is verrot”

Brussel - Ongeveer 200 taxi’s zijn dinsdagvoormiddag als begrafenisstoet over de Brusselse kleine ring getrokken. Met de symbolische actie protesteren ze tegen het lot dat hen naar eigen zeggen boven het hoofd hangt als er geen taxiplan komt dat de oneerlijke concurrentie van Uber aan banden legt.

Vanaf 9 uur verzamelden de taxi’s voor het Justitiepaleis om het hele Poelaertplein te bezetten. Daarna trok de colonne van taxi’s met op kop de wagen met de doodskist richting het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort om met veel getoeter hun boodschap duidelijk te maken.

“We hebben absoluut nood aan een goed taxiplan”, zegt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van de taxibedrijvenfederatie GTL. “In 2015 is minister Smet al met een taxiplan gekomen, maar dat was volledig onaanvaardbaar. Hij wilde toen de UberPop van particuliere chauffeurs met hun eigen privéwagen legaliseren. Ondertussen heeft hij de situatie later verrotten, want een dienst als Uber heeft zich kunnen hervormen en werkt nu met zelfstandigen.”

“Niet meer wachten”

Op 21 december 2017 besliste het Europees Hof van Justitie dat Uber beschouwd moet worden als een transportbedrijf en niet als een digitale bemiddelingsdienst. In het nieuwe taxiplan moet de gewestregering de diensten van Uber nu reguleren. “Het verandert pas iets als de regering haar verantwoordelijkheid opneemt. In België bestaat een wetgeving voor transport dus die moet ze nu meteen toepassen. We kunnen niet meer wachten”, zegt Steenberghen.

Het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s laat weten dat ze maandelijks acties zullen blijven voeren tot de regering wakker schiet. “We zijn een beetje de speelbal geworden van de politiek en worden gebruikt in een strijd tussen partijen. De minister krijgt zijn slecht taxiplan er niet door, maar hij moet de situatie eens serieus aanpakken. Het wordt tijd dat hij met iets positief afkomt. Dat is niet zo moeilijk, er bestaan gemakkelijke oplossingen”, aldus Steenberghen.

Verkeershinder

De symbolische begrafenisstoet zorgde voor enige verkeershinder op de kleine Brusselse ring. De colonne taxi’s bleef wel altijd bovengronds en dus moesten er geen tunnels gesloten worden. Tussen Troon en de Belliardstraat was omstreeks 11.00 uur tijdelijk geen verkeer mogelijk toen er halt werd gehouden aan het kabinet van minister-president Vervoort. “De bovengrondse hinder verplaatst zich mee met de betoging, maar in de tunnels was er bijkomende hinder vanwege ongevallen in de Stefania- en Rogiertunnel”, zegt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Foto: EPA-EFE

