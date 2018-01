120 jobs dreigen te verdwijnen bij Nyrstar

Balen / Overpelt - Bij zinksmelter Nyrstar in Balen en Overpelt is dinsdag een herstructurering aangekondigd. De directie heeft de intentie om 121 banen te schrappen binnen het bedrijf. Dat hebben de vakbonden ACV en ABVV aan Belga bevestigd. Bij onderaannemers zouden nog eens 30 jobs verdwijnen.

Tegenover het banenverlies zou een dozijn nieuwe functies staan, zo werd gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

“Binnen Nyrstar zelf zouden dus netto 110 banen verdwijnen, 90 arbeiders en 20 bedienden”, zegt ACV-vakbondsman Marc Alexander. “Het gaat om een vijfde van de zowat 550 banen op de sites.” Bij onderaannemers zouden 30 van de iets meer dan 100 jobs bedreigd zijn.

Benny Stevens van ABVV bevestigt de cijfers. Hij sluit acties niet uit.

De bonden zullen tijdens de onderhandelingen over de herstructurering proberen het jobverlies zoveel mogelijk te beperken.

Ook andere landen zouden getroffen worden: er staat nog een Europese ondernemingsraad op het programma. Daar zou ook meer duidelijkheid moeten komen over de motivering van de directie.

Het gemeentebestuur van Balen laat al weten de aangekondigde herstructurering te betreuren. “Net nu de economie aan het heropleven is, komt zo’n mededeling keihard aan, zeker voor de betrokken werknemers en hun familie. Nyrstar is in Balen immers de grootste werkgever van onze gemeente”, luidt het. Het gemeentebestuur dringt aan op een aanvaardbaar sociaal plan.